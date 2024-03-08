الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

التوتر والحماس يسيطران على المتفرجين لمباراة القمة بمراكز شباب القليوبية

مباراة كأس مصر
مباراة كأس مصر

تسيطر حالة من التوتر والحماس على المشاهدين لـمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، بمراكز شباب مدينة القليوبية، حيث يتفاعل الشباب بشكل ملحوظ مع كل تطور في المباراة، ويتبادلون التعليقات على الأحداث وكذلك التوقعات حول النتيجة.

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التعادل السلبى يخيم على الشوط الأول فى مباراة الأهلى والزمالك

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30 دقيقة.. التعادل السلبى سيد الموقف فى قمة الأهلى والزمالك بنهائى كأس مصر

مباراة كأس مصر 

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، المُقامة حاليًا في استاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية، بالتعادل السلبي، ويُدير المباراة الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو، بدأت المباراة بهدوء لعدة دقائق قبل أن يفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء ويُهدد مرمى محمد عواد أكثر من مرة، لكن ليس بالقوة التي تهز شباك الأبيض.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، عمرو السولية، إمام عاشور، بيرسي تاو، حسين الشحات، كريم نيدفيد، محمود كهربا.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: عمر كمال، أكرم توفيق، رضا سليم، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، محمود الزنفلي، أنتوني موديست، كريم فؤاد، طاهر محمد.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلًا من: محمد عواد، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد صبحي، محمود علاء، مصطفى الزناري، أحمد حمدي، محمد أشرف "روقا"، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الجزيري، سامسون أكينيولا.

يُذكر أن الأهلي تأهل لنهائي الكأس بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة خلال أكتوبر الماضي في نصف نهائي البطولة، فيما جاء تأهل الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

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المشاهدين مباراة الزمالك والأهلي كاس مصر القليوبية المباراة

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