السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة متهمين بتزوير شهادات تخرج في الشرابية

تزوير
تزوير

تنظر محكمة جنايات  القاهرة،  محاكمة عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية، في الشرابية.

وكانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين بتهمة تزوير المحررات الرسمية متخذين من إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة الشرابية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. 

وبتفتيشهم عثر على عدد من الكارنيهات وشهادات تخرج وصور لأختام حكومية وعدد من الأكلاشيهات جهاز كمبيوتر خاص بالمطبعة. 

واعترف المتهمان بالتزوير داخل مطبعة للدعاية والإعلان تم ضبط مالكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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