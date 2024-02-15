تستكمل جهات التحقيق في عين شمس، إجراءاتها في اتهام شاب بتهديد فتاة قاصر «17 سنة» بـ فيديو وصور مخلة لها، حيث أقر المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة.

ننشر اعترافات المتهم بتهديد فتاة بـ «فيديو فاضح» بعين شمس

وكشف المتهم إن علاقة عاطفية جمعته بالفتاة وإنهما كانا يتقابلان خلسة في منزل الفتاة في غياب أسرتها وقام بتصوير مقطع فيديو وعدة صور للفتاة أثناء العلاقة العاطفية ليثبت أن ما يحدث داخل الشقة كان برضاها وليس كرها عنها.

وأضاف المتهم أنه طلب منها تكرار العلاقة غير المشروعة، وعندما رفضت قام بتهديدها بالفيديو كى يكرهها على الاستمرار في إقامة علاقة غير مشروعة معه أو فضحها أمام أسرتها، إلا أن الفتاة أخبرت والدها بالعلاقة.

توجه والد الفتاة لقسم شرطة عين شمس وقام بتحرير محضر بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهم، وبمناقشته، اعترف بتصوير فيديو خارج للفتاة «صديقته» وتهديدها كى تعود إليه مرة ثانية أو يخبر أهلها وأصدقاءها ويطلعهم على الفيديو.

وعثر بحوزة الطالب المتهم في هاتفه المحمول على الفيديو الذي يهدد به الفتاة القاصر، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.