تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بقتل شقيقه؛ بسبب تحرش المجني عليه بزوجة المتهم أثناء تواجدها بالمنزل بالقاهرة، وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه في بالقاهرة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمقتل شاب بطعنات نافذة بدائرة قسم شرطة النزهة، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب ثلاثيني مصاب بطعنات نافذة، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة، ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو شقيق المجني عليه، بسبب تحرشه بزوجته أثناء تواجده بمنزله، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.