3 ذئاب بشرية يقيمون حفلة اغتصاب جماعي لفتاة في النزهة.. وصديقها: كنت هتجوزها

تستكمل جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم الخميس، تحقيقاتها مع 3 متهمين باغتصاب فتاة في النزهة، وقررت النيابة إحالة المجني عليها للطب الشرعي لبيان ما إذا كانت الفتاة قد تعرضت لفقد عذريتها من عدمه.

التفاصيل الكاملة للاغتصاب الجماعي لفتاة النزهة

وخلال التحقيقات، قال المتهم الأول: «تجمعنى علاقة عاطفية بالمجني عليها منذ فترة، ويوم الواقعة توجهت بها لمنطقة مهجورة بعيدًا عن أعين الجميع، ففوجئت بأصحابي يتعقبونني، وما أن دخلت والمجني عليها مكان الواقعة دخل أصدقائي وتعدوا عليها، حتى فقدت عذريتها فقررنا الهرب من مكان الواقعة».

وأكد المتهم في اعترافاته أنه لم يكن يتوقع أن هذا سيحدث، وأنه كان ينوي الارتباط بالفتاة قبل الواقعة إلا أن أصحابه ارتكبوا جريمتهم في حقها وأفقدوها عذريتها.

والبداية كانت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن في النزهة من حارس عقار وابنة شقيقته «المجنى عليها»، وقالت المبلغة إن الفتاة تعرضت لواقعة تعدى أفقدتها عذريتها وأن علاقة عاطفية كانت تربطها بأحد المتهمين، ويوم الواقعة استدرجها لمكان الواقعة فقام أصحابه بالتعدي عليها.

وتم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهمين، واعترفوا بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.