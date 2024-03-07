الخميس 07 مارس 2024
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رئيس الإذاعة المصرية: الرئيس السيسى هو الحارس والحافظ للقرآن ولأهله

محمد نوار رئيس الإذاعة
محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية

أشاد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، بإقدام مدينة الإنتاج الإعلامي على ترميم تسجيلات نادرة للقارئ الشيخ محمد رفعت، قائلا: "هذا يوم خالد في تاريخ مصر وتعظم فيه مكانة حملة وحفظة القرآن الكريم، وهذا الأمر ليس غريبا في عهد الرئيس السيسي لأنه هو الحارس والحافظ للقرآن ولأهل القرآن".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي،: "خلال 10 سنوات تم إنشاء الكثير من المراكز الاسلامية وتم بجهود كبيرة  تثبيت وتحديث وتطوير الخطاب الديني".

ووجه محمد نوار الشكر لحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ودوره في ترميم التسجيلات النادرة للقارئ محمد رفعت، مؤكدا أن مكتبات الإذاعة والتليفزيون بها أكثر من 425 ألف شريط، و31 ألف اسطوانة".

وتابع: "هناك تسجيلات قديمة منذ عام 1934 تحتاج إلى ترميم ومعالجة وإصلاح وقبل ذلك كان التطوير يحدث في لندن وتم توفير تقنيات حديثة بتكلفة عالية، ولكن لا تمثل شيئا أمام المنتج والقيمة التي تزخر بها الإذاعة من رموز القراء والتلاوات".

وواصل: "إحنا الحمدلله نزخر بكنوز التلاوات وتاريخ كبير منذ أن انطلق صوت الشيخ محمد رفعت عام 1934، وأثمرت أكتر من 280 قارئا ومبتهلا"، موضحا أن الإذاعة يزداد عدد مستمعيها بالملايين دون مجهود منا".
 

الإذاعة المصرية القرآن الكريم أهل القرآن الكريم 280 قارئ ترميم تسجيلات نادرة

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