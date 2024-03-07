القصاص: الحكومة وعدت بمواجهة سوق العملة الموازية وأوفت الآن

تحدث الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، عن قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الحكومة وعدت بتقديم خطوات للعمل على مواجهة التضخم وسوق العملة الموازية وأوفت بوعدها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي: "كثير من الخبراء كانوا يتكلمون عن خطورة استمرار ازدواجية سوق العملة، ورئيس البنك المركزي قال أمس كلاما مهما عن استهداف التضخم في الأساس".

وتابع: "محاربة وجود سوقين للعملة وفرض الرقابة على الأسواق الموازية"، لافتًا إلى أن المواطن هو ترمومتر المؤشرات، وما حدث منذ يوم إعلان الشراكة المصرية الإماراتية وتوفير ضخم للعملات انعكس بشكل واضح على أسعار العملات والذهب وأسعار الكثير من السلع.

وواصل: "مع وجود الرقابة أيضًا تراجعت أسعار الأرز والسكر والزيت والحديد وانخفاض أسعار الأعلاف لازم تنعكس على الدورة القادمة في الفراخ والبيض، وفي خامات تراجعت ولكن لسه في ناس بتخبي السلع وتخترع أخبار وتطلع شائعات"، مؤكدًا أن أجهزة ومؤسسات كثيرة اشتغلت لمواجهة التلاعب بالدولار وعمل البنك المركزي على التضخم معناه أن الأسعار ستستقر.

