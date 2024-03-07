بعد الإفراج عن السلع.. "الغرف التجارية" تزف بشرى سارة بشأن الأسعار خلال أيام

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، آليات الحكومة لـ ضبط السوق بعد الإفراج عن هذه السلع، مؤكدا أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي": "أي سلعة لما تنقض سعرها يصبح غير مستقر، فكان لا بد من الوفرة لاستقرار السلع وهذا حققه الإفراج الحاصل اليوم".

وتابع: "عندي الخامات اللي هتطلع النهاردة هتروح للمصانع وده هيساعد في استقرار السلع لأن المصانع كانت بتشتغل بربع الإنتاج وكانت محملة مصاريفها الثابتة على ربع الإنتاج، ودلوقتي ده مش هيحصل هيوزع المصاريف على كل الإنتاج".

وواصل: "أسعار الخامات بالدولار واحنا دلوقتي عندنا استقرار في سعر صرف الدولار، وده هيخلي الأسعار تستقر بشكل أكبر".

وأكد الدكتور علاء عز، قعدنا مع قادة السوق في السلع الأساسية وتوافقنا معاهم على توزيع فارق السعر على مدار 6 أشهر، بحيث نلمس هذا الفارق في الأسعار، وهذا ماشهدناه في أسعار الزيت، وسوف نلمسه في باقي أسعار السلع الفترة المقبلة.

