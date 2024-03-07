الخميس 07 مارس 2024
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"القرموطى" تعليقًا على قرارات "المركزى": لما نقول برافو الناس بتعتبرنا بنطبل للبلد

جابر القرموطي
جابر القرموطي

شدد الإعلامي جابر القرموطي، في رسالة إلى المصريين، على ضرورة الوقوف إلى جانب الدولة المصرية تعليقا على قرارات البنك المركزي، أمس الأربعاء، بتوحيد سعر الصرف ورفع سعر الفائدة.

وقال "القرموطي"، خلال تقديم برنامجه "مانشيت"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، "لما بنقول كلمة طيبة في حق بلدك وتشد من عزمها في المحن، فأنت تقف جنب مصر، ولما تشد من أزر بلدك ومؤسساتك أنت تقف بجانب مصر ولما تنتقد أفراد ومسئولين وتصوب أخطاء وتعالج الخلل وتشير إلى الحلول فأنت بتقف جنب مصر".

وأضاف: "لما متتصيدش؛ لأن فكرة التصيد للأخطاء دي فظيعة، وتحاول بقدر الإمكان إنك تقول كلمة الحق في وسط عتمة كبيرة ووسط انتقاد شديد غير مبرر، فأنت مصري بتحب مصر".

وتابع: "الكاتب العظيم أحمد رجب قال كلمة مهمة كان بيكتبها في الأخبار، قالك أفضل لي أن تشتموني وتنتقدوني وأنا أدافع عن بلدي، من أن تمدحوني وأنا بنتقد بلدي".

وواصل: "الناس فاهمة لما تحاول تشد من أزر بلدك وناس بلدك ومسئولين بلدك يبقى ده تطبيل، فكرة أنك بتطبل وعمال على بطال ملكش مبدأ، الناس فاكرة إنها مش مهنية إنك تقف جنب بلدك".

واستطرد: "واجب أقول لما الحكومة تأخذ قرار كويس أقول برافو يا حكومة، أنا هنا بدافع عن استقرار بلدك وحدود بلدك؛ لأنه لو حصل مكروه لهذه الأرض هتكون جاية علينا كلنا".

القرموطي قرارات المركزي مصر سعر الصرف سعر الفائدة

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