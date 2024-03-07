"القرموطى" متأثرًا بذكريات رمضان: مناخ وبيئة مصر حائط صد أمام كل التحديات

تأثر الإعلامي جابر القرموطي، باكيا خلال عرض تقرير نوستالجيا عن أشهر الأعمال الدرامية والبرامج المتعلقة بشهر رمضان في ذاكرة المصريين، قائلا: "محدش يقدر يشوف الكلام ده وميبكيش".

وأضاف خلال برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "سي بي سي": "انت بتخش في حالة اندماج مع جزء من أحداث الشهر اللي على مدى 100 عام بنشوفه، من أول ما تعمل التليفزيون في السيتينات لغاية النهاردة".

وأكد القرموطي أن مناخ وبيئة مصر حائط صد أمام كل التحديات، مرددا: "احنا في الحالات اللي زي دي بنأكد على أن البلد عظيمة وأوعوا حد يلعب في دماغنا وأن بلدنا في محنة في أي قطاع من القطاعات نموتها، ومحدش يقدر يموت بلد بالتراث والاحساس والمناخ والحب ده والثقافة الناعمة دي".

ووجه جابر القرموطي، رسالة مؤثرة لنجوم برامج ومسلسلات رمضان خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، قائلا: "الناس دي أخوتنا وحشتونا شيريهان ونيللي وسمير غانم ولما الحاجات دي تشتغل مكناش نشوف حد ماشي في الشارع وكان في حالة انصهار مع الشارع".