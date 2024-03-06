هل سيؤدي تطبيق توحيد الصرف لارتفاع الأسعار؟

من خلال تغطية خاصة، سلطت "إكسترا نيوز"، الضوء على حقيقة أن يؤدي تطبيق توحيد الصرف لارتفاع الأسعار، من خلال "تقرير"، جاء على النحو التالي:

الدولة حرصت على استباق بعض الضغوط التصخمية التي ستنشأ عن مرونة سعر الصرف، فطبقت الدولة حزمة اجتماعيىة كبيرة لزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات المختلفة.

وأكد التقرير أنه سوف تتراجع احتمالات ارتفاع التضخم، حيث كان يتم تحديد سعر عدد كبير من السلع استنادا إلى سعر الدولار بالسوق السوداء.

وشهدت موازنة 2023/2024 حزمتين إضافيتين للحماية الاجتماعية بإجمالي 140 مليار جنيه لدعم المواطنين.

ويصل إجمالي عدد المستفيدين من حزم الرعاية 23 مليون أسرة مستفيدة.

وتلتزم الدولة بتوفير الخبز المدعوم للمواطنين وبتوجيه دعم السلع التمويلية للمستحقين.

كما تستمر الدولة في الزيادات الدورية في الأجور والمعاشات وفي تطبيق مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن.

