هل تلغى البنوك الشهادات القديمة بعد طرح "الجديدة" اليوم الأربعاء؟

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، حقيقة إلغاء الشهادات الجديد التي جرى الإعلان عنها اليوم، بعد قرارات البنك المركزي اليوم الأربعاء، للشهادات المطروحة من قبل.

وقال "الإتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، اليوم، إن الشهادات المطروحة من قبل مستمرة كما هي حتى تاريخ الاستحقاق.

وأضاف:"لدينا شهادات الـ27% أرباح سنوية، و23% شهرية، مستمرة معنا كما هي، علاوة على شهادات الـ19% موجودة حتى ميعاد الاستحقاق".

وتابع:"نتوقع انخفاض معدل التضخم، وبالتالي أسعار الفائدة ستقل، وهذا يُفسِّر سبب الشهادات المتناقصة"، مضيفًا:"نتوقع انخفاضًا للدولار بعد دخول العائدات للبنوك".