الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى والزمالك.. ومفاجأة فى حجم المكافآت المالية للفائز

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

قال حسين حمدي الناقد الرياضي، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يكون لها مذاق خاص وتضاف إليها إثارة خاصة؛ نظرًا لكونها مباراة حاسمة للقب الكأس.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، عبر "إكسترا نيوز"، أن عدد الجماهير بالسعة الكاملة سيشكل متعة كبيرة في قمة الأهلي والزمالك.

وتابع: "بالنسبة للتشكيل المتوقع لايوجد شيء خارج المألوف في الأهلي، سوى مركز رأس الحربة، والمتوقع أن يخوضها كهربا أو موديست، أما بالنسبة للزمالك سيكون مركز وسط الملعب من نصيب عبدالله السعيد أو دونجا".

وواصل: "محمد شحاتة أو روقة سيكون هو اللاعب الثالث لوسط الملعب لنادي الزمالك، أو الدفع بناصر منسي بجانب عبدالله السعيد في حالة المغامرة".

وحول إقامة المباراة بالمملكة السعودية، أكد أن إقامة المباراة النهائية لكأس مصر على أرض غير مصرية وخاصة السعودية، والتي شهدت العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة الأخيرة، سيزيد من زخم المباراة، وخاصة في جزئية الجماهيير، والتي طالما يكون هناك قيود على عدد الجماهير.

وفجر الناقد الرياضي مفاجأة حول القيمة النهائية للفائز في المباراة، إذ أكد أن السعودية حددت 500 ألف دولار كمكافأة إضافية، لتصل القيمة النهائية للفائز حوالي مليون دولار، وهذا رقم كبير عما هو معتاد.

الاهلي والزمالك مباراة الكأس السعودية الجماهير كاس مصر

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