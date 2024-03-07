الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بعد عمل المصانع بطاقتها القصوى.. "اتحاد الصناعات": انفراجة بالأسعار خلال الفترة المقبلة

طارق الجيوشي عضو
طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية

أكد طارق الجيوشي عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن ماحدث اليوم من إفراجات عن السلع قرارات إيجابية بشكل كبير، حيث الإفراج عن السلع ومنع التكدس في الموانئ، موضحا أن ما يحدث من الإفراج عن السلع هو انفراجة لدخول المواد الخام بعد فترة صعبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أننا مرينا بظروف صعبة من عدم استقرار وتوفير الدولار، لافتا إلى أنه خلا الـ48 ساعة الماضية كان فيها انفراجة كبيرة وقرارات إيجابية، مشددا على ضرورة وجود ضوابط ملزمة لجميع الصناع والتجار لمنع الاحتكار ومراجعة التشريعات لمعالجة ازمة الاحتكار لصالح المواطن.

وبشأن الإفراج عن السلع، تابع: "المواد الخام لها الأولوية عشان نعمل تجارة وعجلة الصناعة تدور والمصانع تشتغل وما يحدث سيحدق فارق كتير في الاقتصاد والصناعة وستتأثر تأثير ايجابي بهذه القرارات".

وواصل: "لازم يكون في رقابة على السوق وعلى التسعير وميبقاش كل قطاع يسعر من وجهة نظره والأمور ستختلف تماما ومش هيبقى فيه سوق سوداء وهيبقى في وضوح للتكلفة ومش هيبقى في ممارسات احتكارية وجهاز حماية المنافسات الاحتكارية بيتابع المصانع من خلال زيارات شهرية".

وأوضح أن العرض والطلب هما العامل الأساسي في التسعير، ولهذا كان المواطن يتأثر من عدم عرض السلع، فكان المواطن معذور من شراء السلع بأسعار عالية لأن المعروض قليل، ولكن الآن الوضع اختلف وستشهد الفترة المقبلة انفراجة كبيرة في الأسعار.

اتحاد الصناعات السلع الغرف التجارية أسعار السلع السوق المصري

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