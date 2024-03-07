الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: توحيد صيام المسلمين والمسيحيين إشارة ربانية

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن جميع المساجد مفتوحة على مدار اليوم في شهر رمضان، علاوة على مصلى السيدات دائما مفتوحة، ولدينا أنشطة بعد جميع الصلوات، ولدينا خاطرة الفجر.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس: "كلنا مصريين صايمين في نفس الوقت، صيام المسلمين وأشقائنا المسيحيين وهي إشارة ربانية من الله عز وجل".

وأضاف: "صيام المسلمين والمسيحيين في نفس التوقيت دلالة على أننا هنصوم سوا وهنبني سوا، وهنعيش سوا، وهنبني سوا، وهنقف خلف القيادة الحكيمة الرشيدة".

وتابع: "سنظهر للعالم كله من خلال صيام المسلمين والمسحيين سويا المعنى الحقيقي للحمة الوطنية، وإن ربنا وحدنا فلايمكن لأي قوة في العالم تقدر تفرقنا عن بعض".

وعن آخر استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، أوضح أن الاستعداد كان منذ شهرين عبر برامج متنوعة في جميع المساجد، وذلك من خلال أكثر 30 ألف درس دعوي و9 آلاف ندوة في جميع المساجد، وأكثر من 17 ألف مقرأة قرآنية وأكثر من 1700 مجلس لقراءة القرآن الكريم، وأكثر من 33 ألف مجلس تلاوة.

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