الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الاتحاد ضد الهلال: حجازي أساسيًا وحمدالله يقود الهجوم

أحمد حجازي
أحمد حجازي

يقود أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني تشكيل فريقه اتحاد جدة، لمواجهة الهلال في قمة مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم.

ودفع المدرب جالاردو بالثنائي رومارينيو وعبدالرزاق حمدالله في هجوم الاتحاد، في ظل غياب الفرنسي كريم بنزيما للإصابة.

تشكيل الاتحاد.. حجازي أساسيًا وحمدالله يقود الهجوم أمام الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعد آل موسى، أحمد حجازي، حسن كادش، زكريا هوساوي

خط الوسط: مد الله العليان، فواز الصقور، فابينيو، كانتي

خط الهجوم: حمدالله، رومارينيو

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الهلال واتحاد جدة في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “المملكة أرينا” معقل فريق “الزعيم”.

وتُنقل المباراة تلفزيونيًا على قناة beIN AFC.

تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا، فشهد عودة محمد العويس لحراسة المرمى بعد غياب بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: ياسر الشهراني - خاليدو كوليبالي - علي البليهي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: روبن نيفيز - سلمان الفرج - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا - ألكسندر ميتروفيتش.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” معقل فريق الاتحاد.

تشكيل الاتحاد حجازي حمدالله الهلال بنزيما

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