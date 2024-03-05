يستعد الحكم الدولي البرازيلي أندرسون دارونكو، لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في ملعب “الأول بارك" بالرياض الجمعة المقبل.

صاحب الـ 43 عامًا حكم دولي منذ أكتوبر 2014 وبدأ مسيرته كلاعب كرة يد من سن العاشرة وحتى سن الحادية والعشرين.

تم ترشحيه في القائمة الأولية لكأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، لكنه لم يتم وضعه في القائمة النهائية للحكام الذين خاضوا المونديال.

حكم نهائي كأس مصر.. أندرسون دارونكو "لاعب كرة اليد" الذي يشتهر بالكروت الكثيرة



- أدار 451 لقاء في مسيرته

- أشهر 1905إنذار في مسيرته

- أشهر 110 كارت أحمر في مسيرته

- احتسب 108 ركلة جزاء

- لم يدر مباريات كبيرة في مسيرته وأدار 12 نهائي من قبل كانوا جميعها في البرازيل

- يعود للتحكيم في السعودية، بعدما أدار لقاء الأهلي والنصر في قمة دور روشن هذا الموسم

- يعتبر من أقوى الحكام في العالم من حيث البنيان وعمل كمدرس تربية بدنية

- قادر على الركض مسافة 40 مترًا في أقل من ست ثوانٍ وفقًا لتقارير صحفية

وفي عام 2017، كان وزنه 90 كيلوجرامًا، بعد أن فقد حوالي 3 أو 4 كيلوجرامات، وذلك بناء على نصائح اللجان ومدربي اللياقة البدنية الذين حذروه ونصحوه بالتقليل من الوزن الزائد لتجنب مشاكل في مسيرته على المدى القصير والطويل وبفضل وزنه فهو قادر على الركض مسافة 40 مترًا في أقل من ست ثوانٍ ويتدرب عمليًا كل يوم بسبب وظيفته.

في 27 مارس 2022، بعد مباراة كرة قدم دولية بين بيرو وأوروجواي، انتقدته الصحف البيروفية ووسائل إعلام دولية أخرى بسبب تاريخه التحكيمي المفترض لصالح منتخب الأوروجواي.

وبحسب الصحفي الرياضي ماركو كويلكا ليون، رفض دارونكو استخدام تقنية خط المرمى بعد لعب مثير للجدل للغاية في الدقيقة 92، حيث بدا أن حارس مرمى الأوروجواي سيرجيو روشيه أوقف كرة داخل مرماه وقدم الاتحاد البيروفي لكرة القدم شكوى رسمية إلى الفيفا ضد دارونكو بعد المباراة.