الأهلى يواصل مرانه استعدادا لنهائى كأس مصر.. وتدريبات منفردة للحراس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

حرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين وعقد محاضرة فنية بالفيديو، وخاض اللاعبون مرانا بدنيا وفنيا متنوعا مع بداية فقرات التدريب.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي صباح غد الأربعاء إلى السعودية استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس مصر.

ويواجه الأهلي فريق الزمالك في نهائي كأس مصر والذي يقام بمدينة الرياض في السعودية مساء يوم الجمعة المقبل.

تاريخ مواجهات الأهلى والزمالك فى كأس مصر

يملك الأهلى فى دولاب بطولاته 38 لقبا لبطولة كأس مصر، ويسعى لتحقيق اللقب التاسع والثلاثين، فيما حقق الزمالك لقب الكأس 28 مرة، ويسعى لتحقيق لقب البطولة التاسع والعشرين.

وسبق أن تقابل الأهلى والزمالك فى بطولة كأس مصر، فى كل أدوار البطولة، وحقق الأهلى الفوز على الزمالك 16 مرة، فيما حقق الفارس الأبيض الفوز على المارد الأحمر 11 مرة، وانتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين، قبل أن تعرف مباريات الفريقين اللجوء لركلات الترجيح أو الأشواط الإضافية حيث كان تتم إعادة المباراة لتحديد البطل.

ويعد الأهلى هو حامل لقب بطولة كأس مصر الأخير، بعد الفوز على بيراميدز فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى كأس مصر، 2021/2022، بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما حقق الزمالك الفوز على الأهلى فى آخر 3 مباريات جمعت الفريقين فى نهائى الكأس، ويعود آخر فوز للأهلى على الزمالك فى الكأس، لبطولة 2006/2007.

وواجه الأهلى نظيره الزمالك 20 مرة فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، وحقق المارد الأحمر البطولة 9 مرات، فيما حقق الزمالك نفس العدد من الألقاب عندما واجه الأهلى فى المباراة النهائية، وتقاسم الفريقان اللقب مرتين.

ويعود أكبر فوز حققه الأهلى على الزمالك بنتيجة 5/ صفر، عندما تقابلا موسم 1936/1937، فيما يعد فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 6/ صفر هو الأكبر فى تاريخ مواجهته مع المارد الأحمر وتحقق ذلك فى موسم 1943/1944.