محمد الدماطى رئيسًا لبعثة الأهلى فى السعودية لقمة نهائى الكأس

قرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية صباح الأربعاء، للمشاركة في المباراة النهائية لكأس مصر يوم الجمعة المقبل بمدينة الرياض.

ويقوم الدماطي بالتنسيق والمتابعة مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، في إطار التحضيرات لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

وأدى رباعي حراسة المرمى مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبية بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، على هامش فقرات المران الجماعي.

واختتم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون ما عدا المصابين الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي تحت إشراف الدكتور أحمد جاب، رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر إقامته مساء الجمعة المقبل في السعودية.

الأهلي يغلق بطولة دوري أبطال إفريقيا

وأغلق الفريق الأول بنادي الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.‏

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فاز على يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 46، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات و3 تعادلات، ولم يعرف الفريق الهزيمة في دور المجموعات للنسخة الحالية من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

وبذلك يؤكد الفريق الأول بنادي الأهلي تربعه على قمة المجموعة الرابعة، بعدما سبق وضمن التأهل للدور ربع النهائي للبطولة من الجولة الماضية.

