توفير الكاش وزيادة معروض السلع بالأسواق.. خطة استثنائية للبنوك في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يرتفع الطلب والاستهلاك على السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، ما جعل البنك المركزي يعجل بخطة استثنائية لتوفير الكاش للمواطنين.

خطة استثنائية

وشهدت البنوك استعدادات استثنائية لاستقبال شهر الصيام، وذلك بعد توجيه البنك المركزي بضرورة توفير الكاش وتغذية ماكينات الصراف الآلي "ATM" يوميًا؛ بهدف تلبية احتياجات المواطنين لشراء مستلزمات شهر الصيام.

قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن رمضان له طقوس خاصة، ما دفع البنوك لوضع خطة استثنائية لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذا الشهر؛ بتوفير الكاش وتغذية ماكينات الصراف الآلي "ATM" والفكة؛ لضمان عدم تكدس المواطنين، في ظل الإقبال الكبير على شراء مستلزمات رمضان خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت "الدماطي"، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الخطة تشمل تحديد مواعيد عمل البنوك في رمضان، حيث يتم تقليصها عدد ساعات الجمهور، لتبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا (4 ساعات يوميًا)، والجمعة والسبت عطلة أسبوعية، وهذا يتطلب زيادة معدلات ضخ الكاش في ماكينات الصراف الآلي، ووضع جدول زمني محدد لمواعيد تغذية "ATM" من قبل شركات نقل الأموال بحسب كل مكان مع زيادة فريق عمل الصيانة.

ولفتت إلى أن تزامن صرف مرتبات شهر مارس بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمرتبات والعلاوة بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدى إلى استعدادات خاصة لتوفير الكاش على مدار الساعة وسرعة تغذية ماكينات "ATM" وتوفير الفكة والعملات الجديدة من فئات مختلفة استعدادًا لعيد الفطر مبكرًا.

وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، إن احتياج المواطنين للسيولة النقدية تزيد خلال شهر رمضان؛ لشراء المستلزمات، وأن المبلغ يقدر بنحو 50 مليار جنيه خلال هذا الأسبوع، موضحًا أن الدولة وجهت بضرورة توفير كل ما يحتاجه المواطن خلال الشهر الفضيل.

وأشار "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هناك تكثيف لحملات الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية؛ للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان، وأن دور البنوك في هذا الأمر هو توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمستوردين لتسهيل الإفرجات الجمركية عن البضائغ ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة لتوفير السيولة النقدية التي يحتاجها المواطنين لشراء السلع، ضمن دورة اقتصادية كاملة.

ونوه بأن عمليات السحب ستتضاعف خلال هذا شهر رمضان، لبدء صرف مرتبات شهر مارس بعد إقرار الزيادة، مشيرًا إلى أن توفير الكاش بشكل دائم أمر مهم، لذلك البنوك لديها خطة استثنائية للتيسير على المواطنين خلال الشهر الفضيل.

قروض ميسرة لمحدودي الدخل

كما أعلنت مجموعة من البنوك العاملة بالسوق وعلى رأسها بنك ناصر الاجتماعي، إتاحة قروض ميسرة وإعانات للمواطنين للتيسير عليهم لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك. بنك ناصر يوفر قرض حسن بدون فوائد للأسر من محدودي الدخل بنحو 10 آلاف جنيه لشراء مستلزمات شهر الصيام وعد الفطر المبارك.

وقال أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يلعب دورًا اجتماعي مهم في دعم المواطنين خاصة محدودي الدخل، موضحًا أن البنك يقدم قرض حسن بدون أي فائدة قيمته 10 آلاف جنيه، للمتزوج حديثًا أو لرب أسرة، ويتم التسديد على مدة 3 سنوات.

ولفت إلى أن البنك يستعد لتقديم حزمة من المساعدات الغذائية التي تُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك تشمل مختلف السلع التي يحتاجها المواطنون خلال هذا الشهر الكريم.