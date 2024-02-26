الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

هيبة: الحكومة تعتزم عقد مؤتمر للترويج للاستثمار في مصر

حسام هيبة رئيس الهيئة
حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

كشف حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة ستعقد مؤتمرًا اقتصاديًا خلال العام الجاري، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات مختلفة بالسوق المصري.

وأضاف "هيبة" على هامش القمة السنوية لأسواق المال، اليوم الاثنين، أن المؤتمر سيكون في القريب العاجل، موضحًا أن المؤتمر يهدف الترويج للاستثمار في مصر، وعرض الحوافز والمميزات الاستثمارية لجذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب والمحليين، مضيفًا أن المؤتمر سيكون بمشاركة مجتمع الأعمال في مصر لعرض التجارب الناجحة بينهم.

وأوضح "هيبة" أن الدولة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال منح حوافز مالية وغير مالية،  مشيرًا إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12.3% على أساس سنوي، خلال العام المالي الماضي، مسجلاً 10 مليارات دولار.

وأشار "هيبة" إلى أن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يعد نتاج عمل الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار في جذب المستثمرين.

وقال إن الهيئة أتاحت خدماتها إلكترونيًا، مثل خدمة تأسيس الشركات وسداد كافة الاشتراكات والتوقيع الإلكترونى، وكل ما يحتاجه المستثمر فى هذا الشأن، موضحًا أن جميع التحديات التى تواجه المستثمرين يتم حلها من خلال وحدة متخصصة تابعة لمجلس الوزراء.

وقال "هيبة"، إن الهيئة شكلت لجنة لتحديد مشكلات الاستثمار فى مصر ووضع حلول للتعامل معها، وإنهاء خدمات التراخيص المختلفة موضحا أن هيئة الاستثمار توسعت فى إصدار الرخصة الذهبية، وهى موافقة استثمارية واحدة تصدر من مجلس الوزراء.

وأشار إلى تدشين وحدة خاصة لإصدار الرخصة الذهبية، حيث تصدر الرخصة خلال 20 يوم عمل تقريباً، وبالفعل تم إصدار 26 رخصة لـ26 مشروع، موضحًا أنه سيتم إطلاق منصة لدعم ريادة الأعمال فى مصر، تتضمن القوانين والتشريعات المتعلقة بنشاط ريادة الأعمال.

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