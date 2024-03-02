غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، غدًا الأحد، 3 مارس 2024، أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه على عطائين، نيابة عن وزارة المالية.

ويشمل الطرح عطائين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 25 مليارًا في 4- 6- 2024، واستحقاق طرح الـ25 مليار جنيه في 3- 12 -2025.

كان قد طرح البنك المركزي، الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطائين نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

وجاء طرح البنك المركزي الأذون على عطائين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 30 مليارًا في 3- 9- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 30 مليار جنيه في 4- 3- 2025.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 - 2024.