رئيس "الرقابة المالية": نستهدف بدء التداول على العقود الآجلة لشهادات الكربون قريبًا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، إن الهيئة تستهدف بدء التداول على العقود الآجلة لشهادات الكربون قريبًا موضحا أن أوروبا قامت باعتبار شهادات الكربون مثل أى ورقة مالية قابلة للقيد والتداول.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال القمة السنوية لأسواق المال اليوم، أن الهيئة تصدق لجهات التحقق من شهادات الكربون، وتم تسجيل 3 جهات للتحقق والمصادقة على شهادات الكربون، منها جهة محلية وجهتين أجنبيتين.

وأشارت إلى تعديل قواعد القيد وتطويرها؛ لتمكين الشركات من الوصول إلى التمويل المطلوب، وتمكين أكبر عدد من الشركات لإصدار سندات أو صناديق استثمار.

في سياق متصل كشف محمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أنه يتم في الوقت الحالي دراسة طرح المناطق الصناعية في المثلث على أحد المطورين لبحث أفضل الطرق لطرح وتخصيص الأراضي.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرا، وبناء عليه فهي تؤخذ في الاعتبار في المثلث الذهبي مشيرا إلي أن كل المشروعات في المثلث الذهبي قائمة على فكرة الاستدامة ودعم الوضع البيئي من حيث الالتزام بالنمط الأخضر وغيره.

ويقع المثلث الذهبي بين البحر الأحمر بواجهة بحرية بطول 80 كيلومترًا شرقًا تضم مدينتي سفاجا والقصير، وحتى نهر النيل غربًا بمدينتي قنا وقفط.

وهو عبارة عن مشروع إنمائي قومي عملاق يخدم منطقة الصعيد والبحر الأحمر، وفي 2017 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

ويُعدّ الهدف الرئيسي للمشروع هو التنمية بوجه عام وإنشاء مجتمع عمراني متكامل واستغلال المواد الخام في مصر، مثل الذهب والفوسفات وغيرها من المعادن والخامات المختلفة من خلال مشروعات القيمة المضافة وزيادة عوائدها على الاقتصاد