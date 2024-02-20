57 % نموا بمؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة خلال ديسمبر الماضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية ارتفاع بنسبة 57% شهريا خلال ديسمبر الماضي، حيث سجل نحو 2080 نقطة مقارنة بنحو 1730 نقطة عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي 350 % وشهري 57 % بعد أن سجل نحو 2023 نقطة بنهاية نوفمبر السابق عليه.

2080 نقطة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن يتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات 7 شركات الشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للاقمار الصناعية (نايل سات)، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية.

ارتفاع مؤشر البورصة بتداولات اليوم

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4 مليارات جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 29589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 36369 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 12603 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.86% ليصل إلى مستوى 7704 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 10696 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 6728 نقطة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارتها رقم (61) لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.