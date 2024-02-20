الاتصالات: إنشاء 208 مكتب بريد جديد خلال 2023 (خاص)

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، أنه تم تأسيس 218 مكتب بريد جديد خلال عام 2023.

وأشار إلى أن إجمالي عدد مكاتب البريد ارتفع إلى 4563 مكتب بريد بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 4345 مكتب في نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي قدره 5.02 % و0.62 % شهريا، بعد أن كان عددها نحو 4535 مكتب بنهاية نوفمبر السابق، أي زيادة 28 مكتب.

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد بلغ 23.54 ألف نسمة بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بعدد 24.29 ألف نسمة في نفس الفترة العام السابق، مما يعني انخفاض في العدد بواقع 3.10 % سنويا ونحو 0.47 % شهريا، وفقًا لخطة الهيئة لرفع جودة خدمات البريد وتقليل فترة الانتظار للمستخدمين وعملاء الهيئة.

وأوضح التقرير أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد سجلت 4.88 مليون مستفيد خلال ديسمبر، مقارنة بنحو 4.84 مليون مستفيد في نفس الفترة عام 2022، بمعدل نمو سنوي 0.83 % و0.41 % شهريا، بعد أن سجل 4.86 مليون مستفيد خلال نوفمبر السابق.

وأضاف التقرير أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية بلغ نحو 773 ألف خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 939 ألف حوالة عن نفس الفترة في عام 2022، بمعدل تراجع سنوي 17.65٪ وبمعدل نمو شهري 1.84٪ بعد أن سجل خلال نوفمبر السابق 759 ألف حوالة بريدية.

وبلغ عدد المنافذ 4564 منفذًا، منتشرة على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات للمواطنين، منها 4300 مكتب بريد، تم الانتهاء من تطوير أكثر من 3840 منها، بنسبة إنجاز 86٪، بالإضافة إلى 84 كشكًا بريديًا، و130 سيارة متنقلة، منتشرة على مستوى الجمهورية يتم تحريكها خلال فترات الذروة، لتخفيف الزحام في المكاتب.

وتستهدف الهيئة إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكي يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بالشكل اللائق.

وحقق البريد المصري تقدمًا كبيرًا في استخدام الطاقة الخضراء، حيث تم تحويل 15 سيارة من أسطول النقل للعمل بالكهرباء كمرحلة أولى، وجاري العمل في المرحلة الثانية لتحويل 60 سيارة، بالإضافة إلى تحويل 86 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، كما تم شراء 255 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.

كما تم تطوير وترميم مكاتب البريد والمقرات التاريخية، باستخدام أحدث أساليب الاستدامة، مع الحفاظ على التراث المعماري وهُوية البريد المصري.

وأصبحت مكاتب البريد تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة، وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات، والتي تشمل تطوير جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية وتحديثها.