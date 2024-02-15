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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليونسكو تُعلن عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو "فيليكس هوفويت بوانيي" للسلام لعام 2024

اليونسكو
اليونسكو

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم لجائزة "فيليكس هوفويت بوانيي لليونسكو لأبحاث السلام"، والتي تهدف إلى تكريم الأفراد أو المؤسسات أو الهيئات الخاصة أو العامة التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز السلام أو السعي والحفاظ عليه، وذلك وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.

وأكدت منظمة اليونسكو أن جائزة فيليكس هوفويت بوانيي للسلام طُرحت منذ عام 1989، وقد سُميت باسم أول رئيس لجُمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار) تقديرًا لِجُهُوده في مجال السلام حول العالم.

وتُمنح الجائزة كل عامين، حيث تُقدر قيمتها بـ 150000 دولار أمريكي، تُقسم بالتساوي بين الفائزين "بحد أقصى ثلاثة" على أن يتم اختيارهم من قِبل لجنة تحكيم دولية رفيعة المستوى.

شروط الجائزة:
- تقديم مُساهمة كبيرة في تعزيز السلام أو السعي إليه أو صونه أو الحفاظ عليه، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ودستور اليونسكو.
- تمتع المرشحون بسمعة دولية في مجال السلام. 
- التزام المرشحون وعملهم في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة السلام وإنسانيتهم بغض النظر عن أي اعتبارات عرقية أو سياسية أو دينية.

كيفية التقدم للجائزة:
تُقدم الترشيحات إلى أمانة جائزة اليونسكو "فيليكس هوفويت بوانيي" باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، وذلك من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وذلك في موعد غايته 29 فبراير 2024.

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وفي هذا السياق أعلن معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (GNLC) عن انضمام الشرقية، والإسكندرية، ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لعام 2023.

واكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن الهدف من الانضمام لشبكة اليونسكو لمدن التعلم هو خلق مُجتمع تعليمي بكل عناصره؛ ليُصبح كل شخص مصدرًا للتعلم والمعرفة، فضلًا عن زيادة الوعي بوجود فرص للتعلم في جميع المناطق، وتشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة

يونسكو ألكسو إيسيسكو منظمة اليونسكو فيليكس هوفويت بوانيي

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