الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الاستثمار: 10 مليارات دولار تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال عام

حسام هيبة
حسام هيبة

كشف حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بلغت 10 مليارات دولار بنمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق.

وأكد "هيبة" خلال فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، اليوم الإثنين، أن السنوات الـ9 الماضية أظهرت حركة إيجابية قوية للاستثمار الأجنبي المباشر باستثناء أزمة كورونا، موضحًا أن الهيئة تركز حاليًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج للفرص الاستثمارية لجذب القطاع الخاص.

وقال إن الهيئة أتاحت خدماتها إلكترونيًا، مثل خدمة تأسيس الشركات وسداد كافة الاشتراكات والتوقيع الإلكتروني، وكل ما يحتاجه المستثمر في هذا الشأن، موضحًا أن جميع التحديات التي تواجه المستثمرين يتم حلها من خلال وحدة متخصصة تابعة لمجلس الوزراء.

وقال "هيبة"، إن الهيئة شكلت لجنة لتحديد مشكلات الاستثمار في مصر ووضع حلول للتعامل معها، وإنهاء خدمات التراخيص المختلفة، موضحًا أن هيئة الاستثمار توسعت فى إصدار الرخصة الذهبية، وهي موافقة استثمارية واحدة تصدر من مجلس الوزراء.

وأشار إلى تدشين وحدة خاصة لإصدار الرخصة الذهبية، حيث تصدر الرخصة خلال 20 يوم عمل تقريبًا، وبالفعل تم إصدار 26 رخصة لـ26 مشروعًا، موضحًا أنه سيتم إطلاق منصة لدعم ريادة الأعمال فى مصر، تتضمن القوانين والتشريعات المتعلقة بنشاط ريادة الأعمال.

وفي نفس السياق، كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن اعتزام سوق المال إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال مارس المقبل، مضيفًا أنه جار وضع اللمسات النهائية على المؤشر تمهيدًا لإطلاقه بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون هذه النوعية من الشركات، وكذلك جذب كبرى صناديق الاستثمار الخليجية، وتنويع الأدوات المالية المتاحة أمامهم.

وأشار رئيس البورصة إلى أن النظم المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تعد بديلاً مناسبًا للتعامل بأسواق الأسهم، إذ تستهدف مؤشرات أسواق الأسهم الإسلامية الأشخاص الراغبين فى الاستثمار وفقًا لموجهات الاقتصاد الإسلامي، خاصة أن هذه المؤشرات تعكس أداء الأسهم الخاضعة للشريعة الإسلامية فى نموذج أعمالها بكل سوق.

لهيئة العامة للاستثمار الاستثمار الاجنبي 10 مليارات دولار البورصة المصرية إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية مارس المقبل

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