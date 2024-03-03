الحبس سنة لمتهمة بسرقة أجهزة إلكترونية بعابدين

قضت محكمة جنح عابدين، بمعاقبة "خادمة" بالحبس سنة بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من داخل شقة، وبيعها لأحد التجار بسعر بخس، حيث اعترفت المتهمة بسرقة الأجهزة من داخل شقة كانت تعمل بها خادمة، وقررت بيعها لأحد المحلات في منطقة وسط البلد.

وكشفت التحقيقات، عن ضبط خادمة (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وبحوزتها (جهازي حاسب آلى محمول "لاب توب"مجهولا المصدر، حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين.

وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامي.