الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة خادمة متهمة بسرقة أجهزة إلكترونية من داخل شقة فى عابدين

حبس متهم
حبس متهم

أجلت محكمة جنح عابدين، اليوم الإثنين، محاكمة خادمة بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من داخل شقة، وبيعها لأحد التجار بسعر بخس لجلسة 3 مارس.

كانت المتهمة قد اعترفت بسرقة الأجهزة من داخل شقة كانت تعمل بها خادمة، وقررت بيعها لأحد المحلات فى منطقة وسط البلد.

وكانت بداية الواقعة عندما تم ضبط "خادمة- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينه نصر أول" وبحوزتها جهازا حاسب آلى محمول "لاب توب" مجهولا المصدر، حال قيامها بعرضهما للبيع بأحد محال بيع وشراء أجهزة الحاسب الآلى بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية بدائرة قسم شرطة عابدين. وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" مستغلة عملها كخادمة، وأن الجهازين من متحصلات نشاطها الإجرامي.

محكمة جنح عابدين أجهزة إلكترونية سرقة مدينة نصر

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