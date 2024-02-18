الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 159 قضية اتجار فى العملة بـ85 مليون جنيه خلال أسبوع

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

على مدار الفترة الماضية شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة استهدفت ضبط تجار النقد الأجنبي، والمتحكمين في أسعار السوق السوداء، والمضاربين بسعر العملات خارج السوق المصرفية، فخلال أسبوع تم ضبط العديد من القضايا ومصادرة ما يزيد على 85 مليون جنيه.

ضبط 54 قضية اتجار فى العملة بـ17 مليون جنيه 

السبت الماضي، تمكنت جهود قطاع الأمن العام من ضبط 54 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه. 
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
 

ضبط 44 قضية اتجار فى العملات الأجنبية بـ20 مليون جنيه

والثلاثاء الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربات لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت عن ضبط 44 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ضبط 61 قضية اتجار فى العملة بـ48 مليون جنيه

الخميس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، تم ضبط 61 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 48 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبى 

ووفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، ومن خلال نص المادة 126 من القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى».

كما نصت المادة 126 على: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة».

مصادرة السوق المصرفي تجار النقد الأجنبي أسعار السوق السوداء حملات موسعة قضية إتجار

مواد متعلقة

اعترافات 3 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

الأكثر قراءة

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ضبط 159 قضية اتجار فى العملة بـ85 مليون جنيه خلال أسبوع

الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين