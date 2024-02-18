تجديد حبس لص عدادات المياه فى عابدين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة عدادات المياه في دائرة عابدين.

واعترف المتهم بأنه مسجل خطر متورط في سرقة 10 مواتير مياه من داخل منازل بعابدين؛ لممارسته نشاطًا في مجال سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، وأنه ارتكب تلك الوقائع عندما وجد باب العقار الحديدي مفتوحًا في الليل فدخل واقتحم العقار وسرق مواتير المياه، وأخفى المسروقات في مخزن.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميلته سيئة النية، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة واعترفت بعلمها بكون العدادات من متحصلات وقائع سرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.