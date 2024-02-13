الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل متهم بالنصب على المواطنين في عابدين

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنح عابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة عامل بتهمة سرقة  المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

وأكدت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف  المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب.

جرى بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

محكمة جنح عابدين محاكمة عامل سرقة المواطنين عملات أجنبية العملات المحلية

مواد متعلقة

ثراء سريع.. ماذا قال المتهمون بالتنقيب عن الآثار بالجمالية؟

رفض تظلم طبيب الكركمين على حكم منع التصرف في أمواله

الحبس سنة لسائق صدم طفلة أثناء عبورها الطريق في روض الفرج

إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة الاتجار فى الهيروين

نبيه الوحش يقدم للمحكمة أوراق تنازله عن الترشح لمنصب نقيب المحامين

محاكمة عامل قتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة 3 مارس

حبس صاحب محل هواتف بتهمة الاتجار فى العملة بعابدين

"رفض يرجعلي 200 جنيه".. عامل بقتل صديقه في الشارع بالزيتون؟

الأكثر قراءة

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

بسبب أكياس القمامة.. التحقيق في مقتل صاحب محل خلال مشاجرة غرب الإسكندرية

58 مليار يورو مخصصات من الاتحاد الأوروبى لمصر

روسيا: رد موسكو على مصادرة أصولها سيكون قاسيا 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

"الأرصاد" تُحذر المواطنين: تقلبات جوية على الأنحاء كافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال