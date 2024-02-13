ثراء سريع.. ماذا قال المتهمون بالتنقيب عن الآثار بالجمالية؟

تباشر نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عقار سكني.

واعترف المتهمان بأنهما ينقبا عن الأثار بحثا عن القطع الآثرية أملا في الثراء دون مراعاة القانون.

وأكد المتهمان أنهم تيقنا من ذلك لأن المكان يتبع الأماكن المحظور التنقيب عنها كما أن العقار قديم ويعود لأكثر من مئة عام لذا تمكنوا من القيام بحفرة عميقة لتحقيق هدفهم.

تم ضبط المتهمين حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار.

وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.