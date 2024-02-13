الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ثراء سريع.. ماذا قال المتهمون بالتنقيب عن الآثار بالجمالية؟

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تباشر نيابة الجمالية الجزئية، اليوم، التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عقار سكني.

 

واعترف المتهمان بأنهما ينقبا عن الأثار بحثا عن القطع الآثرية أملا في الثراء دون مراعاة القانون.

 

وأكد المتهمان أنهم تيقنا من ذلك لأن المكان يتبع الأماكن المحظور التنقيب عنها كما أن العقار قديم ويعود لأكثر من مئة عام لذا تمكنوا من القيام بحفرة عميقة لتحقيق هدفهم.

 

تم ضبط المتهمين حال قيامهما بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار.

 

 وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

 

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقار سكني أدوات التنقيب التنقيب عن الآثار حبس المتهمين

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة متهم بقتل شاب في الجمالية

الأكثر قراءة

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 2024/2/13

عاجل.. القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية (فيديو)

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 13 يناير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

واشنطن: لا نرى الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح بداية لهجوم شامل

مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 ومكافأة امتحانات النقل

ترامب يطعن بقرار عدم تمتعه بحصانة تحميه من المحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال