"رفض يرجعلي 200 جنيه".. عامل بقتل صديقه في الشارع بالزيتون؟

«روحت لحد عنده وقولت لو مرجعشي الفلوس هقتله».. انتهى مستقبل عامل عندما خطط للانتقام من صديقه الذي استغله وأقرضه أمواله وتماطل في ردها ليقتله أمام المارة في الشارع بمنطقة الزيتون.

البداية كانت عندما توجه محمد حامد، 29 سنة، عامل، إلى محل عمل صديقه أندرو كريم، واستدرجه إلى الخارج في الشارع، وعندما خرج له طلب منه رد الأموال لأنه بحاجة إلى أمواله التي لا تتجاوز 200 جنيه قائلا: «مكنشي في جيبي مليم».

وكان يعتقد أن الأخر سيتفهم الأمر ويرد أمواله لكنه تفاجأ برد فعل عنيف ودفع وسب وقذف مما جعل الآخر لتنفيذ مخططه، حيث أنه كان قرر أن ينتقم منه إذا لم يرد له أمواله وبالفعل وجه له عدة طعنات نافذة في الجسم أنهت حياته على الفور في الشارع وأمام المارة.

وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر رقم 5434 لسنة 2023، والعرض على النيابة التي قررت إحالته لمحكمة الجنايات.