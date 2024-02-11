الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نبيه الوحش يقدم للمحكمة أوراق تنازله عن الترشح لمنصب نقيب المحامين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي رقم 36427 لسنة 78 قضائية لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين، إلى جلسة 2 يونيو المقبل، وقدم "الوحش" ما يثبت تنازله عن الترشح لمنصب النقيب.


وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين بما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية لصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة على حد وصف صحيفة الدعوى.

يذكر أن نبيه الوحش تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين لقبول تنازله عن الترشح على مقعد النقيب العام وقيد تنازله برقم 4 بتاريخ 6 فبراير.

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