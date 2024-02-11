الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أولى جلسات استبعاد نبيه الوحش من منصب نقيب المحامين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي رقم 36427 لسنة 78 قضائية لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بمنع ترشح نبيه الوحش لمنصب نقيب المحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من الجداول الانتخابية لصدور حكم نهائي وبات حياله بالإدانة على حد وصف صحيفة الدعوى.

يذكر أن نبيه الوحش تقدم بطلب إلى رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة المحامين لقبول تنازله عن الترشح على مقعد النقيب العام وقيد تنازله برقم 4 بتاريخ 6 فبراير.

نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين الدكتور هاني سامح مجلس الدولة نبيه الوحش

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