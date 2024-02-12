الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفض تظلم طبيب الكركمين على حكم منع التصرف في أمواله

محكمة
محكمة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين، برفض التظلم المقدم من المتهم أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين» لعدم رفعه بالطريق القانوني في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام في القضية رقم 49 لسنة 2022 غسيل أموال.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.

 

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مصدر يكشف تحقيقات النيابة الكاملة فى بلاغ ريهام سعيد ضد طبيب لبنانى

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ضبط المتهم بالتعدى على طبيب داخل مستشفى بالقاهرة

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

ـ طبيب الكركمين تظلم طبيب الكركمين رفض تظلم طبيب الكركمين محكمة القاهرة الاقتصادية أحمد أبو النصر

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