"خرج ليعمل فغرق في النيل".. قصة وفاة حداد بمياه كورنيش النيل

“شقيان وخرج يشوف أكل عيشه”.. بهذه الكلمات أدلت أسرة شاب توفي غرقًا في مياه كورنيش النيل بأقوالها أمام نيابة مايو والتبين الجزئية حول أسباب وفاته.

تفاصيل الحادث

وتمثلت البداية في إصابة الشاب بحالة اكتئاب مؤخرًا بسبب أزمة نفسية واضطراب عقلي يمر به وبسبب تركه العلاج والأدوية وخرج يوم الواقعة على أمل العمل دون ضغوط وخرج للعمل ولكنه ألقى بنفسه في مياه النيل وتوفي غرقًا.

وقال شهود العيان أنهم تفاجأوا به غريق في مياه النيل وحاولوا إنقاذه لكنه فجأة سقط في الماء واختفى من أمام عينه.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة التبين

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى المقدم أحمد عبدالله، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة التبين، بلاغًا يفيد بغرق شاب في مياه النيل بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبيّن أن الجثمان لشخص يدعي علي نبوي فريد، حداد، مقيم مساكن الصلب، دائرة القسم.

وتم انتشال الجثمان ونقله مشرحة مستشفى اليوم الواحد، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.