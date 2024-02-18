الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قطع جثته بـ"صاروخ كهربائي".. تأجيل محاكمة سائق قتل صديقه في عابدين

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائي" بسبب خلافات بينهما، إلى جلسة الدور الثالث من شهر مارس القادم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار جابر سعيد الجزار، وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.


واعترف المتهم أمام المحكمة بقتل المجني عليه وتقطيع جثته بصاروخ كهربائي وتوزيع أشلاء جثته على أماكن متفرقة منها أتوبيس نقل عام.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة عابدين من سائق، مقيم بدائرة القسم بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين وجود شبهة جنائية في واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجني عليه بصحبته.

وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.


تم بإرشاده العثور على باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم قتل صديقه صاروخ كهربائي

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