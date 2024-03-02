الشيطان امرأة.. سيدة تقتل زوجها بـ"سكين ومخدر" فى المطرية فما القصة؟

"عقار طبي وسكين".. أدوات بسيطة قد تكون لأول وهلة خاصة بمريض أو بإعداد الطعام لكن حولتها سيدة من نار إلى سلاح جريمة عندما قتلت بهما زوجها عقب تخديره في منطقة المطرية، فما القصة؟.

تعود ملابسات القضية رقم 9857 لسنة 2023 جنايات المطرية، المقيدة برقم 2167 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، إلى تلقي قسم شرطة المطرية من أقارب شخص بالتشكك في وفاته، والتحقيق في الواقعة.

وجاء ذلك عقب وفاة المتهم فجأة دون أن أي أمراض أو التشكك في المرض بسبب هبوط في الدورة الدموية وعلى أثر قررت النيابة تشريح الجثة وتبين أن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة، وكانت أول التهم تشير إلى الزوجة وبالفعل تم ضبطها.

وتبين أنها "عفاف. أ"، 56 عامًا، ربة منزل، قتلت زوجها "عناني. ف"، زوجها، عمدًا مع سبق الإصرار، وأعدت لذلك الغرض سلاح أبيض- سكينًا- وبدون مسوغ قانوني عقب دس له في طعامه عقار طبي من دون قتله فأحدثت إصابته.

واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة لسرقة أمواله، وعلى آثر ذلك تم حبسها وإحالتها للمحاكمة التي تنظر محاكمتها.