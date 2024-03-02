تباشر جهات التحقيق، اجراءاتها في اتهام أحد الأشخاص بقتل زوجته بسبب خلافات بينها بعد أيام من زواجهما في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

التحقيق في اتهام عريس بقتل زوجته ضربًا بعد أيام من حفل زفافهما في المطرية

البداية بتلقي رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة المطرية، وتبين هروب زوجها بعد أيام قليلة من زواجهما، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى وبالفحص تبين وجود إصابات بالغة في جسدها تمثلت في كدمات وكسور، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، بعد أيام من زواجهما، وأنه تعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها، وبعد الانتهاء من جريمته فر هاربًا إلى أسرته في إحدى قرى سوهاج.

وبالتنسيق بين الأجهزة الأمنية بمدريتي أمن القاهرة وسوهاج تم ضبطه واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة لمباشرة التحقيقات معه.