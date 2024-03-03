الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أسرة اليمنى المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة (صورة)

أسرة اليمني المقتول
أسرة اليمني المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة

وصلت أسرة اليمني الجنسية المقتول على يد ٥ متهمين لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

وتنظر الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة.

txt

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل يمنى الجنسية فى الجيزة

txt

أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل يمني الجنسية.. الأحد المقبل

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.

أسرة اليمني المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة

أسرة اليمني المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة
أسرة اليمني المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة
أسرة اليمني المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة
أسرة اليمني المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة
أسرة اليمني المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة
أسرة اليمني المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة
أسرة اليمني المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة
أسرة اليمني المقتول تصل محكمة جنوب القاهرة
اليمني المقتول أسرة اليمني المقتول اليمني الجنسية المقتول يمني الجنسية الدائرة 13 جنايات زينهم

الأكثر قراءة

رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسميًا.. سوار الغينى يعلن عدم حضوره إلى القاهرة لخوض مواجهة الزمالك

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اليمني لـ6 مارس.. (صور)

استثمارات بـ100 مليار دولار.. تفاصيل خطة إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين