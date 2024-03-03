الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مستشار رئيس الجمهورية بسفارة اليمن يصل محكمة جنوب القاهرة

الضحية
الضحية

وصل مستشار رئيس الجمهورية بالسفارة اليمنية إلى محكمة جنوب القاهرة لحضور نظر محاكمة المتهمين بـ قتل يمني الجنسية.

وتنظر الدائرة 13 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة.

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وصول 5 متهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة جنوب القاهرة

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بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل يمنى الجنسية فى الجيزة

وجاء في أمر الإحالة في القضية أن المتهمين "رمضان. م" 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ" 19 سنة، وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص" 22 سنة وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع" 17 سنة، وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاحًا أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر" 23 سنة، لإخفائها جزءًا من المسروقات.
 

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