شكرى: نشعر بالقلق بشأن عدم القدرة على تغيير الوضع الراهن فى غزة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى قرار أممي جاد، حتى تتحمل الأمم المتحدة مسئولية ما يحدث في غزة الآن من انتهاكات وجرائم بشرية في حق شعب فلسطين.

الدول التي تدعم السلم في المنطقة كثيرة وعلى رأسها مصر وتركيا

وأكد سامح شكري، خلال جلسات نقاشية ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية": الدول التي تدعم السلم في المنطقة كثيرة وعلى رأسها مصر وتركيا، ولكن مع الأسف الشديد لم نستطع أن نغير الوضع بسبب كثرة العراقيل.

وأضاف: نشعر بقلق كبير خاصة فيما يتعلق بعدم القدرة على تغيير الوضع الراهن في غزة.