جيش الاحتلال: 317 ضابطًا وجنديًا يتلقون العلاج بعد إصابتهم فى غزة

أعلن جيش الاحتلال عن أن 317 ضابطًا وجنديًا لا يزالون يتلقون العلاج بعد إصابتهم في معارك غزة بينهم 36 جروحهم خطيرة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية".

إصابة 3014 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ بداية الحرب

وكانت قد أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، في بيان له، عن إصابة 3014 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب على قطاع غزة بينهم 1432 خلال العملية البرية.

بيان جيش الاحتلال

وأوضح بيان جيش الاحتلال إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.