البرازيل: أفعال نتنياهو والاحتلال فى غزة ليس لها حدود أخلاقية أو قانونية

أعلنت الحكومة البرازيلية أن حكومة نتنياهو تظهر من خلال أفعالها وتصريحاتها أن العمل العسكري في غزة ليس له حدود أخلاقية أو قانونية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

موقف البرازيل من الحرب

وأكدت الحكومة البرازيلية أن الإنسانية خذلت المدنيين في غزة وحان الوقت لتجنب مجازر جديدة.

تعدي إسرائيل على القانون الدولي

وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن أن الحكومة الإسرائيلية لا تقيم أي وزن للمجتمع الدولي وقراراته، بعد مجزرة الأمس بشارع الرشيد، بمدينة غزة.

وأضاف بيان الخارجية الفلسطينية، أن إقامة بؤرة استيطانية جديدة في "اللبن الشرقية" استخفاف بأي جهود مبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي وحل الصراع.