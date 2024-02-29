التعليم العالي: الدولة المصرية تعمل جاهدة على ألا تجعل ذوي الهمم طاقات مُعطلة

قال الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، إن حديث الرئيس السيسي عن ذوي الهمم كان حديث خارج من القلب، ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي، ويتمتعون بقدرات وخبرات ومهارات عالية ولا تحتاج إلا لاكتشافها.

اهتمام الدولة بذوي الهمم

وأكد الدكتور كريم همام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على ألا تجعل ذوي الهمم طاقات معطلة.

وأضاف في حديثه، أنه تم إنشاء أكثر من 20 مركز لذوي الهمم بمختلف المحافظات، وهذه المراكز مزودة بكافة الإماكنيات والخدمات التي تحتاجها هذه الفئة، كما أنه تم توفير عدد كبير من الخبراء المتخصصين في التعامل مع هذه الشريحة بكافة المراكز.

دمج ذوي الهمم

وأشار، إلى أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات قدم خدمات مختلفة للطلاب، إذ جرى دمج الطلاب في أكثر من 38 لعبة رياضية، ومشاركة لأكثر من 600 طالبة وطالبة من ذوي الهمم في مسابقات مختلفة شاركت بها أكثر من 35 جامعة على مستوى الجمهورية.