الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هبة السويدى: 40% من الناجين من الحروق يقبلون على الانتحار

الدكتورة هبة السويدي
الدكتورة هبة السويدي

قالت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم في بداية رحلة “قادرون باختلاف” بالطفلة بسملة وهي ناجية من الحروق، حيث كانت هذه الفئة مهمشة في المجتمع بصورة كبيرة، ولكن الآن أصبح هذا الاهتمام الرئاسي بمثابة شهادة ميلاد للناجين من الحروق في المجتمع.

الناجون من الحروق 

وأكدت هبة السويدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة المصرية لديها الكثير من الأعداد التي تتعرض للحرق بشكل سنوي، منهم ما يتعرض لإعاقة مستدامة.

التأهيل النفسي 

وتابعت: "نعمل في المؤسسة على إعادة وظائف الجسم وتأهيلها دون إجراء عمليات تجميل للحالات، لكن الأهم من ذلك هو تأهيل الحالات نفسيا، لأن هناك 40% منهم يقبلون على الانتحار".

واستطردت: "نظرة المجتمع تغيرت بعد التعامل الإنساني الراقي مع حالة الطفلة بسملة في الأعوام السابقة، ناجون من الحروق كتبت لهم شهادة ميلاد جديدة لأنهم كانوا منسيين في الماضي".

هبه السويدي الحياة اليوم الحياة علاج الحروق التأهيل النفسي للناجين من الحروق

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

"الدستور" تطلق موقعًا إلكترونيًا لإصدارها الثقافي "حرف"

"كنت عايز أرد طليقتى".. القصة الكاملة لمقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا على يد عاطل

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70