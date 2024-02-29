هبة السويدى: 40% من الناجين من الحروق يقبلون على الانتحار

قالت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم في بداية رحلة “قادرون باختلاف” بالطفلة بسملة وهي ناجية من الحروق، حيث كانت هذه الفئة مهمشة في المجتمع بصورة كبيرة، ولكن الآن أصبح هذا الاهتمام الرئاسي بمثابة شهادة ميلاد للناجين من الحروق في المجتمع.

الناجون من الحروق

وأكدت هبة السويدي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة المصرية لديها الكثير من الأعداد التي تتعرض للحرق بشكل سنوي، منهم ما يتعرض لإعاقة مستدامة.

التأهيل النفسي

وتابعت: "نعمل في المؤسسة على إعادة وظائف الجسم وتأهيلها دون إجراء عمليات تجميل للحالات، لكن الأهم من ذلك هو تأهيل الحالات نفسيا، لأن هناك 40% منهم يقبلون على الانتحار".

واستطردت: "نظرة المجتمع تغيرت بعد التعامل الإنساني الراقي مع حالة الطفلة بسملة في الأعوام السابقة، ناجون من الحروق كتبت لهم شهادة ميلاد جديدة لأنهم كانوا منسيين في الماضي".