الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص: غلاء الأسعار ناتج عن فوضى تجارية

باسم لطفي
باسم لطفي

قال باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غلاء الأسعار ناتج عن فوضى تجارية وليس سوقا حرة نزيه، حيث هذه الفوضى هي السبب الأساسي وراء غلاء الأسعار الحالي الناتج عن جشع بعض التجار، واحتكارهم للسلع حتى يحدث تعطش للسوق ومن ثم رفع سعر السلعة.

ضبط الأسواق 

وأكد باسم لطفي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية الحياة: نحن مقصرون مع التجار في بعض الأمور منها عدم توفير العملة الصعبة لهم، لذا يجب ضبط الأسعار مع النظر في احتياجات التجار ورغباتهم وأهدافهم.

جلسات الحوار الوطني 


وأضاف في حديثه، أنه يجب أن يكون هناك سيطرة على الأسواق لتجنب حدوث أي أزمة في أسعار السلع، كما يجب النظر إلى أهداف ومساعي القطاع الخاص الربحية، أي أنه يجب أن يكون هناك توازن في الرؤية.

وتابع: "جميع جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي كانت تبحث وتحدث عن الطرق التي يمكن من خلالها ضبط الأسعار والعمل على انخفاض مؤشر التضخم".

باسم لطفي الحياة اليوم الحياة الحوار الوطنى ضبط الاسعار

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