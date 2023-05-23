باسم لطفى: مصر لديها ميزة تنافسية قوية عن غيرها من الأسواق المحيطة

قال باسم لطفي، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن استراتيجية مصر 2030 نأمل أن تصل صادرات مصر إلى 100 مليار دولار، وحققنا العام الماضي 20% ونسير على الخطى الصحيحة رغم ظروف كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والخارجة عن إرادتنا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها ميزة تنافسية كبيرة عن الدول المحيطة بنا، من سوق قوامه 105 ملايين مواطن، ولدينا طاقة رخيصة وعمالة كثيفة وأراض صالحة للزراعة في مصر، والموانئ المتطورة، ومحور قناة السويس، وكذلك البنية التحتية والمناطق الصناعية الجاهزة للعمل.

عناصر جذب المستثمر الأجنبي

وعن ملف الدعاية للاستثمار في مصر، أكد أنه يوجد 3 عناصر مهمة لجذب المستثمر الأجنبي فيها أولها أن المستثمر المحلي أكبر شخص يحقق دعاية لمصر، ويأتي من خلاله المستثمر الأجنبي، وكذلك الترويج الخارجي جيد ولكن التمثيل التجاري خارج مصر القائمين عليه، لا بد أن يكون لديهم خلفية صناعية وثقافية قوية لجذب المستثمرين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه يوجد توافق بتنمية مكاتب التمثيل التجاري لمصر.

وأشار إلى أن العمالة في مصر، مشكلتها أنها غير مدربة ولدينا 17 مركزا تكنولوجيا عليها أن تتفاعل أكثر، وكذلك المدارس الفنية لتنمية الصناعة، والحل أن يكون هناك شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير العمالة.